23:44, 5 декабря 2025Мир

Посол предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия активов России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: Кристина Зоркина / ТАСС

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев предупредил о масштабных последствиях в случае изъятия российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Он назвал воровством любые не согласованные с Москвой операции с суверенными российскими активами. Нечаев также подчеркнул, что никаких правовых механизмов реализации планов присвоения авуаров Банка России, которые находятся в бельгийском депозитарии Euroclear, нет. По его словам, это беспрецедентный в мировой истории шаг, который может разрушить деловую репутацию Европейского союза.

Ранее президент России Владимир Путин назвал воровством возможную конфискацию российских активов, находящихся в Европе. Он подчеркнул, что правительство страны уже формирует пакет ответных мер на случай, если это произойдет.

