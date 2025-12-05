Премьер Индии прокомментировал теракт в «Крокусе»

Моди назвал теракт в «Крокус Сити Холле» атакой на общечеловеческие ценности

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал теракт в «Крокус Сити Холле» атакой на общечеловеческие ценности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия уверена, что терроризм — это прямая атака на общечеловеческие ценности», — сказал индийский премьер.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.

События в «Крокусе» стали крупнейшим в истории России терактом со времен захвата школы в Беслане в 2004 году. Его жертвами стали 149 человек, больше 600 получили травмы.