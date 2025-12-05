Реклама

10:40, 5 декабря 2025Силовые структуры

Россиянка украла у фермера полмиллиона рублей и сожгла их в печи

В Бурятии девушка сожгла в печи полмиллиона рублей, чтобы избежать наказания
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Бурятии в отношении жены сына фермера возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, бурятский фермер мечтал купить новый автомобиль и ради этого продал часть скота. Завернутые в одежду деньги он спрятал в шкафу. О тайнике свекра узнала супруга его сына, которая украла из заначки часть денег. Преступление вскрылось, когда семья поехала приобретать новый автомобиль и обнаружила нехватку денежных средств. Фермер написал заявление о краже, а узнавшая об этом невестка, испугавшись ответственности решила избавиться от улик и сожгла полмиллиона рублей в печи.

Однако от ответственности это ее все же не спасло. Девушку задержали, теперь она проходит как обвиняемая по уголовному делу.

Ранее сообщалось, что житель Брянска случайно сжег деньги, накопленные на покупку квартиры.

