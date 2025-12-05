Россиянка украла у фермера полмиллиона рублей и сожгла их в печи

В Бурятии в отношении жены сына фермера возбудили уголовное дело о краже в крупном размере. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, бурятский фермер мечтал купить новый автомобиль и ради этого продал часть скота. Завернутые в одежду деньги он спрятал в шкафу. О тайнике свекра узнала супруга его сына, которая украла из заначки часть денег. Преступление вскрылось, когда семья поехала приобретать новый автомобиль и обнаружила нехватку денежных средств. Фермер написал заявление о краже, а узнавшая об этом невестка, испугавшись ответственности решила избавиться от улик и сожгла полмиллиона рублей в печи.

Однако от ответственности это ее все же не спасло. Девушку задержали, теперь она проходит как обвиняемая по уголовному делу.

