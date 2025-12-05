Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 5 декабря 2025Из жизни

Рыбакам попалась пятитонная акула

В Индии рыбаки поймали девятиметровую китовую акулу весом пять тонн
Никита Савин
Никита Савин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Erik De Castro / Reuters

Рыбаки в Индии поймали китовую акулу весом пять тонн, которая считается самой большой рыбой в мире. Об этом сообщает Odisha TV.

Девятиметровая рыба вместе с другим уловом попалась в сети экипажу рыболовецкого судна, которое отправилось в море в районе города Баласор в среду, 2 декабря. Они поймали китовую акулу примерно в 200 метрах от берега. Вытащить улов на берег самостоятельно рыбаки не смогли. В итоге понадобились усилия сотни человек, чтобы при помощи веревок выволочь рыбу на песок.

По данным Odisha TV, это первый случай в регионе, когда удалось поймать китовую акулу таких размеров. Появление столь необычной рыбы вызвало интерес туристов и местных жителей, которые стали массово съезжаться на пляж, чтобы сфотографироваться.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Ранее сообщалось, что женщина столкнулась с китовой акулой в водах Филиппин во время снорклинга. Огромную рыбу удалось снять на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Участники «Евровидения» объявили бойкот конкурсу. Почему уже четыре страны решили проигнорировать шоу?

    Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине

    Парламент Бельгии встретил овацией решение по активам России

    Раскрыты корни теории заговора о двойниках Путина

    Рассекречен тройной смартфон Xiaomi

    Рыбакам попалась пятитонная акула

    Известный российский критик обжалует решение суда о заочном аресте

    По месту перестрелки между ГУР и ВСУ в Киеве ударили «Геранями»

    Трамп принял решение по перестройке Белого дома

    В Киеве раздались взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok