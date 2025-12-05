С ветераном Великой Отечественной войны расправились из-за 15 тысяч рублей

В Курганской области задержали убийцу ветерана Великой Отечественной войны

В Курганской области правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который расправился с ветераном Великой Отечественной войны из-за 15 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Мужчина арестован. Его проверяют на причастность к совершению иных преступлений.

По версии следствия, в начале июня 2009 года фигурант пришел в дом пожилой женщины, чтобы занять у нее денег. Получив отказ, он расправился с пенсионеркой, похитил 15 тысяч рублей и ее награды, а потом скрылся.

Преступление удалось раскрыть при помощи ДНК, оставшегося на месте преступления, а также свидетеля, который указал на задержанного.

Ранее в Тюмени суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 53-летнего местного жителя за нападение на 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны.