Мир
20:02, 5 декабря 2025Мир

Соратники Асада запланировали восстание в Сирии

Reuters: Окружение Асада надеется поднять восстание в Сирии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

Представители ближайшего окружения свергнутого и бежавшего в Москву бывшего сирийского лидера Башара Асада предпринимают попытки создать собственные Вооруженные силы для дестабилизации новой власти в стране. Об этом сообщает Reuters.

«Бывшие сторонники Башара Асада, бежавшие из Сирии, переправляют миллионы долларов десяткам тысяч потенциальных боевиков, надеясь поднять восстание против нового правительства и вернуть часть утраченного влияния», — сказано в сообщении.

По данным агентства, ключевую роль в подготовке мятежа играют соперничающие друг с другом бывший глава военной разведки Камаль Хасан и двоюродный брат Асада, миллиардер Рами Махлуф. Как утверждает Reuters, они и другие группы, борющиеся за власть, финансируют более 50 тысяч боевиков.

Отдельной целью Хасана и Махлуфа, согласно данным расследования, является установление контроля над сетью из 14 подземных командных пунктов, построенных на побережье Сирии в последние годы правления Асада, а также над тайниками с оружием.

При этом Асад, по информации источников, смирился с жизнью в изгнании. В то же время его брат Махер по-прежнему контролирует тысячи бывших солдат асадовской армии, но пока не предпринимал никаких конкретных действий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не может поделиться информацией о Башаре Асаде.

