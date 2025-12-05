Трамп помирил еще две страны ради редкоземельных металлов

Трамп помирил Руанду и ДРК

Руанда и Демократическая Республика Конго (ДРК) при посредничестве США заключили мирное соглашение. Трансляцию церемонии вел телеканал C-SPAN.

Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне лидеров обеих стран Поля Кагаме и Феликса Чисекеди. Итогом стал подписанный ими документ. Газета Los Angeles Times выяснила, что соглашение подразумевает будущее экономическое партнерство трех государств в рамках региональной экономической интеграции.

Центральноафриканский регион представляет интерес для Трампа из-за больших залежей полезных ископаемых. Влияние США на страны в том районе должно позволить Вашингтону обойти Китай в объемах добычи и переработки редкоземельных металлов. В частности, речь идет о колтане, 80 процентов мировых залежей которого находятся в Конго, и без которого невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов.