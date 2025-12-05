Трамп принял решение по перестройке Белого дома

WP: Трамп решил нанять нового архитектора бального зала Белого дома

Президент США сменил архитектора, которого он лично выбрал для проектирования бального зала в Белом доме. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Этим решением лидер Америки положил конец участию небольшой фирмы, выбор которой изначально вызывал вопросы о ее способности завершить «столь масштабное и громкое начинание», указывает газета.

Более трех месяцев Джеймс МакКрери II и его архитекторы возглавляли проектирование здания бального зала, чья стоимость составляет 300 миллионов долларов. Пока неизвестно, по своей ли воле он отказался от проекта. По данным одного из источников, они расстались на дружеской ноте.

Как отмечают источники, Трамп и МакКрери поругались из-за того, что глава Белого дома не хочет увеличивать размеры здания, но именно небольшая численность сотрудников фирмы МакКрери и ее неспособность уложиться в сроки оказались решающим фактором в его уходе.

Трамп сделал выбор в пользу архитектора Шалома Баранеса, который десятилетиями занимался проектированием и реконструированием правительственных зданий в Вашингтоне. Его компания занималась крупными проектами в Вашингтоне, включая возведение главного здания Казначейства рядом с Белым домом и штаб-квартиры Администрации общих служб.

Ранее сообщалось, что сенаторы США выдвинули президенту Дональду Трампу требование из-за частичного сноса Белого дома. Американские демократы обвинили его в якобы самообогащении за счет строительства бального зала.