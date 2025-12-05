Трамп заявил о «напряженной» работе по Украине

США «напряженно работают» над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии зажжения рождественской ели.
«Восемь конфликтов уже урегулированы. И мы добиваемся этого в отношении еще одного конфликта — между Россией и Украиной. И я думаю, что в итоге мы это сделаем. Это надо остановить. Мы очень напряженно работаем над этим», — сказал он.
Прежде Трамп заявил, что Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года. «Я сказал [президенту Украины Владимиру Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться», — сказал он.
До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. По его словам, конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома.