Трамп заявил о «напряженной» работе по Украине

Трамп: США ведут напряженную работу над урегулированием на Украине

США «напряженно работают» над урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии зажжения рождественской ели.

«Восемь конфликтов уже урегулированы. И мы добиваемся этого в отношении еще одного конфликта — между Россией и Украиной. И я думаю, что в итоге мы это сделаем. Это надо остановить. Мы очень напряженно работаем над этим», — сказал он.

Прежде Трамп заявил, что Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года. «Я сказал [президенту Украины Владимиру Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться», — сказал он.

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс спрогнозировал «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. По его словам, конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома.