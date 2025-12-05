Вэнс: В следующие несколько недель появятся хорошие новости по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс предрек «хорошие новости» по Украине в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

Он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной был источником «постоянного разочарования» для всего Белого дома. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа действительно считала, что разрешить этот кризис будет очень легко.

«Как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты. Думаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Украине следовало пойти на мирное соглашение еще в феврале 2025 года. «Я сказал [президенту Украины Владимиру Зеленскому], что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Тогда было значительно лучшее время для урегулирования», — сказал он.