Бывший СССР
23:36, 5 декабря 2025Бывший СССР

Украинская разведка начала готовить побег Ермака

Украинская разведка начала готовить побег экс-главы Офиса Зеленского Ермака
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинская разведка начала готовить побег экс-главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что 5 декабря около 17:00 чиновник прибыл в центральный офис Службы внешней разведки Украины. Экс-глава офиса президента пробыл там 45 минут. После его отъезда глава СВРУ Олег Иващенко вызвал к себе руководителя департамента, который занимается документами прикрытия.

«Иващенко считается "стопроцентным человеком Ермака" и обязан ему своим назначением», — говорится в публикации.

Telegram-канал подчеркнул, что документы прикрытия готовятся для пересечения Ермаком границы.

До этого стало известно, что при обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) обнаружили «куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов».

