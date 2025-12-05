Реклама

При обысках у Ермака нашли множество оккультных предметов

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: IMAGO/Pool / Ukrainian Presidenti / Global Look Press

При обысках у экс-главы Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака нашли множество оккультных предметов. Об этом сообщил считающийся близким к офису украинского главы блогер Игорь Лаченков в Telegram-канале.

По его словам, сотрудники Национального антикоррупционного бюро республики (НАБУ) нашли «куклу вуду, кучу зеркал, предметы для ритуалов и кучу странных икон и браслетов». Как отметил Лаченков, оказалось, что Ермак — «фанат таро, нумерологии, астрологии и черной магии».

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ), НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками к призывавшей к миру с Россией депутату Верховной Рады Анне Скороход.

