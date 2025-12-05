К призывавшей к миру с Россией депутату Рады пришли с обысками

СБУ, НАБУ И САП пришли с обысками к депутату Рады Скороход

Служба безопасности Украины (СБУ), Национальное антикоррупционное бюро республики (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками к призывавшей к миру с Россией депутату Верховной Рады Анне Скороход. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Народный депутат подозревается, как отмечается, в создании преступной группировки и вымогательстве у неназванного предпринимателя 250 тысяч долларов. Сама Скороход заявила, что обыски в ее доме являются политическим давлением на ее деятельность и на оппозицию в целом.

Депутат, как отмечает издание «Страна.ua» регулярно заявляла о нарушениях в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и во время мобилизации, а также возглавляет временную следственную комиссию Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в Минобороны Украины

Ранее Скороход заявляла, что на уличающих в коррупции пленках с участием бизнесмена Тимура Миндича запечатлена вся верхушка украинской власти, в том числе глава офиса президента Украины Андрей Ермак.