Бывший СССР
Бывший СССР
13:03, 5 декабря 2025Бывший СССР

Уровень контроля российских войск над Северском назвали

Российские войска контролируют более 80 процентов территории Северска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В результате успешных боевых действий российские войска контролируют более 80 процентов территории Северска. Уровень контроля над городом со ссылкой на источники в силовых структурах назвал Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики продвигаются в Северске, до 80 процентов города освобождены», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что город уже оказался в оперативном окружении.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ВС России удалось добиться инициативы практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Он отметил, что под контроль российских войск в скором времени перейдут Димитров, Волчанск и Северск.

