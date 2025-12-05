Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 5 декабря 2025Россия

В Минздраве отреагировали на случай удаления россиянину нескольких зубов вместо опухоли

Минздрав начал проверку после удаления жителю Алтая зубов вместо опухоли
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: pvproductions/ Freepik

Минздрав начал проверку после удаления жителю Алтайского края нескольких зубов вместо опухоли. Об этом стало известно ТАСС.

Для расследования случая министерство запросило медицинскую документацию, а также объяснительные специалистов, участвовавших в проведении операции.

«Случай будет рассмотрен с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 55-летнему россиянину была назначена плановая операция по удалению опухоли лимфоузла в области шеи, но в итоге мужчина остался без зубов на нижней и верхней челюсти. Когда состояние пациента стабилизировали, мужчину забрали на проведение операции, которая ему предназначалась изначально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о действиях России в случае отказа Украины от урегулирования

    Одно действие среди россиян повторилось почти 200 миллионов раз

    Россиян предупредили о вреде привычки лежать после еды

    Россиянам назвали признаки опасных сделок с жильем

    Воры проникли в дом известного стримера и украли «все его барахло»

    Россияне потребовали 340 тысяч рублей за нравственные страдания из-за туалетов в самолете

    Пышный прием Путина в Индии назвали ударом по Вашингтону

    Попытку США сорвать план ЕС по замороженным российским активам объяснили

    Мужчина сбросил 20 килограммов и раскрыл секреты похудения

    Мужчина избил водителя скорой помощи в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok