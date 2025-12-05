В Минздраве отреагировали на случай удаления россиянину нескольких зубов вместо опухоли

Минздрав начал проверку после удаления жителю Алтайского края нескольких зубов вместо опухоли. Об этом стало известно ТАСС.

Для расследования случая министерство запросило медицинскую документацию, а также объяснительные специалистов, участвовавших в проведении операции.

«Случай будет рассмотрен с привлечением профильных экспертов. По результатам будет дана оценка оказанию помощи и приняты организационные меры», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 55-летнему россиянину была назначена плановая операция по удалению опухоли лимфоузла в области шеи, но в итоге мужчина остался без зубов на нижней и верхней челюсти. Когда состояние пациента стабилизировали, мужчину забрали на проведение операции, которая ему предназначалась изначально.