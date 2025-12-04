Россиянину удалили зубы вместо опухоли

Жителю Барнаула в больнице удалили зубы вместо опухоли

Житель Барнаула Сергей Сухов очнулся в хирургическом отделении городской больницы № 5 после наркоза и осознал, что ему удалили зубы вместо опухоли. Его историю публикует «Банкфакс».

Как рассказал сын пострадавшего Александр Сухов, на 27 ноября его отцу была назначена плановая операция по удалению опухоли лимфоузла в области шеи, но в итоге мужчина остался без зубов на нижней и верхней челюсти. Спустя некоторое время после того, как россиянин очнулся после наркоза, он снова потерял сознание. Когда состояние пациента стабилизировали, мужчину забрали на проведение операции, которая ему предназначалась изначально.

Предварительно, в медучреждении якобы могли перепутать пациентов. «Вроде бы должны были одного везти, а привезли другого (...) Он удалил зубы и все. То есть там не проверяют. Либо у них просто большой поток, и врачи второпях все делают», — возмутился Сухов.

После произошедшего семья обратилась к руководству больницы, которое предложило восстановить пациенту зубы, но официальных документов или соглашений по компенсации ущерба предложено не было.

«Все это было в устной форме. Мы просили задокументировать соглашение, чтобы через три-четыре месяца, когда все заживет и можно будет делать операцию, нам не отказали. Но письменно они оформлять ничего не стали», — отметил Сухов.

Семья заявила о намерении обратиться в Следственный комитет России. К этому моменту поданы заявления в полицию и прокуратуру. Также составлено обращение в Росздравнадзор. Уже назначены проверки.

