Бывший СССР
14:33, 5 декабря 2025Бывший СССР

В постсоветской стране анонсировали чрезвычайную ситуацию

Ругинене: В Литве на следующей неделе объявят чрезвычайную ситуацию
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Литве на следующей неделе объявят чрезвычайную ситуацию. Об этом заявила премьер-министр страны Инга Ругинене, передает Delfi Литва.

Причиной этого, по ее словам, являются воздушные шары с контрабандой, залетающие на территорию республики. Это нарушает работу аэропорта Вильнюса.

«В настоящее время разрабатывается правовая база и документы для чрезвычайной ситуации. (...) Специалисты приняли решение, что форма чрезвычайной ситуации будет оптимальной на сегодняшний день», — подтвердила Ругинене.

Ранее Литва продлила запрет полетов над границей с Белоруссией. Ограничения будут действовать до февраля 2026 года.

