В России отец 10 детей ушел в декрет

В Тюменской области отец 10 детей ушел в декрет. Об этом пишет 72.RU.

По данным издания, россиянин ушел в отпуск, чтобы заботится о двойняшках, которые стали девятым и десятым ребенком в семье.

В 2025 году в регионе России выросло число оформивших пособие по уходу за ребенком до полутора лет многодетных отцов, у которых трое и более детей. Речь идет о 497 мужчинах.

Как пишет портал, в 2024 году в области в декрет ушли 262 отца, у четырех из которых по семеро детей.

Ранее россияне назвали главные качества хорошего отца. Среди них — эмоциональное присутствие и участие в жизни ребенка.