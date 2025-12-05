Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:20, 5 декабря 2025Ценности

Внешность сына Кейт Уинслет описали в сети фразой «молодой Ди Каприо»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Внешность сына английской актрисы Кейт Уинслет и режиссера Сэма Мендеса Джо Андерса описали в сети фразой «молодой Ди Каприо». Соответствующий пост размещен на странице Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летняя звезда вместе с 21-летним наследником посетила премьеру своего фильма Goodbye June, которая состоялась в кинотеатре Curzon Mayfair в Лондоне. Сын артистки позировал с ней на красной дорожке в классическом брючном костюме черного цвета, белой рубашке и серебристой цепочке с кулоном. Также он продемонстрировал укороченную на висках стрижку и щетину на лице.

Пользователи сети высказались о кадрах в комментариях, сравнив Андерса с коллегой Уинслет по фильму «Титаник» — американским актером Леонардо Ди Каприо. «Молодой Леонардо Ди Каприо», «Почему он похож на Ди Каприо?», «Это, определенно, Лео Ди Каприо», «Джо Андрес Уинслет Ди Каприо», «Как можно сказать, что это не сын Лео?!» — отметили юзеры.

Ранее в декабре сообщалось, что Леонардо Ди Каприо вернулся к имиджу сыгранного им в «Титанике» Джека Доусона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сырский раскрыл стратегию ВСУ против российских войск

    Любителей случайного секса предупредили о неочевидной опасности

    В Европе заявили о тревожном развитии событий на Украине

    Польша получила боевых «Барсуков»

    Россиянам раскрыли признаки раритетной новогодней игрушки

    На Украине прокурор продавала откровенные фото и видео

    Президент Индии угостила Путина ужином из сморчков

    Стюардесса обвинила авиакомпанию в дискриминации из-за ее инвалидности

    Россиянку не пустили в метро по биометрии из-за одной детали во внешности

    Онколог предупредил о риске рецидива рака груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok