Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

Актриса Дакота Джонсон посетила Международный кинофестиваль в откровенном образе

Американская актриса Дакота Джонсон посетила Международный кинофестиваль на Красном море в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла в свет в черном платье, которое оголяло ее тело. Наряд был сшит из корсета с глубоким декольте и юбки прямого кроя с разрезом до бедра. При этом звезда надела черные туфли на высоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала массивное серебристое ожерелье и крупные серьги.

В октябре Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. Знаменитость признавалась, что ее совершенно не волнует, что какой-нибудь откровенный наряд может показаться общественности слишком сексуальным.