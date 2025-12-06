Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:34, 6 декабря 2025Ценности

Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

Актриса Дакота Джонсон посетила Международный кинофестиваль в откровенном образе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for the Red Sea International Film Festival

Американская актриса Дакота Джонсон посетила Международный кинофестиваль на Красном море в откровенном образе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Знаменитость вышла в свет в черном платье, которое оголяло ее тело. Наряд был сшит из корсета с глубоким декольте и юбки прямого кроя с разрезом до бедра. При этом звезда надела черные туфли на высоком каблуке. В качестве аксессуаров она выбрала массивное серебристое ожерелье и крупные серьги.

В октябре Дакота Джонсон объяснила желание обнажаться на публике. Знаменитость признавалась, что ее совершенно не волнует, что какой-нибудь откровенный наряд может показаться общественности слишком сексуальным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

    В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

    Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

    В России проголосовали за слово года

    На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

    Раскрыт состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

    Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok