Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:29, 6 декабря 2025Путешествия

Иностранных блогеров выгнали с Урала за съемку контента о пьющих русских деревнях

В Свердловской области выгнали китайских блогеров за спаивание жителей деревень
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В Свердловской области региональные власти выгнали семью блогеров, которые снимали треш-контент о том, как пьют в российских деревнях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, блогер из Китая Маолюй дэ юаньфан (в переводе на русский — Ослик в поездке) в течение недели угощал жителей сел в окрестностях города Арамиль 52-градусной китайской водкой и снимал, как те пьянеют. Для антуража он включал музыку, был радушен и не вызывал у местных никаких подозрений. За кадром же он рассказывал, что люди в населенных пунктах пьют с раннего утра и вечно пьяны. В результате творения китайца увидели в местной администрации, после чего ему с супругой посоветовали покинуть Урал.

Ранее сообщалось, что живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Рязани и описал свои впечатления словами «снова увидел Голландию».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    МИД России выступили с предупреждением на фоне угрозы конфискации активов

    Путин подтвердил союз с одной страной

    Протестующие повредили заварным кремом витрину с британской короной

    В курортном регионе России произошло землетрясение

    В США резко высказались о требованиях Европы по Украине

    Раскрыт алгоритм «перепрошивки» мозга

    Турция передала России и Украине опасения по одному вопросу

    В США указали на «оторванность от реальности» главкома ВСУ

    Россиянам раскрыли истинную опасность микроинсульта и микроинфаркта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok