Иностранных блогеров выгнали с Урала за съемку контента о пьющих русских деревнях

В Свердловской области выгнали китайских блогеров за спаивание жителей деревень

В Свердловской области региональные власти выгнали семью блогеров, которые снимали треш-контент о том, как пьют в российских деревнях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, блогер из Китая Маолюй дэ юаньфан (в переводе на русский — Ослик в поездке) в течение недели угощал жителей сел в окрестностях города Арамиль 52-градусной китайской водкой и снимал, как те пьянеют. Для антуража он включал музыку, был радушен и не вызывал у местных никаких подозрений. За кадром же он рассказывал, что люди в населенных пунктах пьют с раннего утра и вечно пьяны. В результате творения китайца увидели в местной администрации, после чего ему с супругой посоветовали покинуть Урал.

