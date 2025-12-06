Экс-депутат Килинкаров: Капитуляцию Киева может подписать Арахамия или Тимошенко

Вместо президента Украины Владимира Зеленского капитуляцию Киева сможет подписать глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия или экс-премьер Юлия Тимошенко. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru.

По его мнению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, которых также называют в качестве кандидатов на подписании документа, являются только техническими исполнителями.

Килинкаров считает, что до подписания внутри Украины должны будут произойти серьезные изменения, в том числе возвращение в конституционное поле парламентско-президентской республики. «После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договоренности. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия. Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко».

Ранее украинский военный, ведущий боевые действия вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил, что украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. По его словам, предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция.