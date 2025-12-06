Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:35, 6 декабря 2025Бывший СССР

На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

Экс-депутат Килинкаров: Капитуляцию Киева может подписать Арахамия или Тимошенко
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вместо президента Украины Владимира Зеленского капитуляцию Киева сможет подписать глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия или экс-премьер Юлия Тимошенко. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в беседе с aif.ru.

По его мнению, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов, которых также называют в качестве кандидатов на подписании документа, являются только техническими исполнителями.

Килинкаров считает, что до подписания внутри Украины должны будут произойти серьезные изменения, в том числе возвращение в конституционное поле парламентско-президентской республики. «После этого уже новоизбранный спикер парламента, возможно, финализирует эти договоренности. Претендентов на этот пост достаточно. Это может быть, во что я мало верю, Арахамия. Я не исключаю, что таким спикером может стать Юлия Тимошенко».

Ранее украинский военный, ведущий боевые действия вблизи Красноармейска (украинское название — Покровск), заявил, что украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. По его словам, предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    Назван фаворит матча между «Спартаком» и «Динамо»

    На Западе заявили о наступлении решающей фазы в конфликте на Украине

    Влюбившаяся в китайского диджея россиянка оказалась в плену и подверглась насилию

    Евросоюз предостерегли от конфискации активов России

    Кадыров обратился к украинцам после атаки ВСУ на Грозный

    Врач назвала самый нежелательный для регулярного употребления вид колбасы

    На Украине назвали способных подписать капитуляцию Киева вместо Зеленского политиков

    Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке

    Стало известно об уничтожении склада с ракетами ЗРК Patriot в украинском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok