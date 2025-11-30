Бывший СССР
Военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса

NBC News: Военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. Об этом NBC News рассказал украинский военный, ведущий боевые действия близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военнослужащий отметил, что предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция. Он выступил против передачи России территорий, которые все еще контролируют украинские войска, и подчеркнул, что право голоса в этом вопросе есть не только у руководства страны, но и у его товарищей, находящихся в траншеях.

Другой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что участились случаи дезертирства из украинской армии из-за нехватки личного состава. Он признал, что «российские войска продвигаются», их явное «преимущество в численности и боеприпасах сложно преодолеть».

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится более половины территории города.

