NBC News: Военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса

Украинские силы не уйдут из Донбасса, даже если получат такой приказ от командования. Об этом NBC News рассказал украинский военный, ведущий боевые действия близ Красноармейска (украинское название — Покровск).

Военнослужащий отметил, что предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция. Он выступил против передачи России территорий, которые все еще контролируют украинские войска, и подчеркнул, что право голоса в этом вопросе есть не только у руководства страны, но и у его товарищей, находящихся в траншеях.

Другой военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что участились случаи дезертирства из украинской армии из-за нехватки личного состава. Он признал, что «российские войска продвигаются», их явное «преимущество в численности и боеприпасах сложно преодолеть».

Ранее замкомандира батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алексей Махринский сделал мрачный для Киева прогноз о судьбе Красноармейска. По его словам, вернуть утраченные позиции для ВСУ уже «объективно невозможно», а под контролем российских войск находится более половины территории города.