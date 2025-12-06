Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:42, 6 декабря 2025Бывший СССР

На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

Буданов описал переговоры с РФ в Абу-Даби фразой «там все чудесно»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) описал переговоры с российской делегацией в Абу-Даби в конце ноября фразой «там все чудесно». Его слова приводит «РБК-Украина».

«Там все чудесно», — ответил Буданов на соответствующий вопрос.

При этом он отказался делиться подробностями переговоров, обосновывая это тем, что они должны «быть в тени». «Хочется, не хочется — но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите», — добавил он.

25 ноября Axios сообщил, что российские и украинские представители ведут прямые переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования конфликта. По словам неназванного американского чиновника, украинские представители «согласились с планом», разработанным администрацией президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Чем дальше, тем все мрачнее». Россия нанесла массированный ракетный удар по энергообъектам Украины. Что стало основной целью?

    Эксперты по лжи нашли скрытый посыл в обращении Ларисы Долиной в шоу «Пусть говорят»

    В России вернулась мода на прическу со «штрихкодом»

    Украина потребовала помощи у Запада после российских ударов возмездия

    «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

    Лидер страны ЕС предостерег от отправки денег Украине

    В России проголосовали за слово года

    На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

    Раскрыт состав переговорщиков с Зеленским в Лондоне

    Дакота Джонсон вышла в свет в оголяющем тело образе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok