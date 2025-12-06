На Украине оценили переговоры с Россией в Абу-Даби одной фразой

Буданов описал переговоры с РФ в Абу-Даби фразой «там все чудесно»

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) описал переговоры с российской делегацией в Абу-Даби в конце ноября фразой «там все чудесно». Его слова приводит «РБК-Украина».

«Там все чудесно», — ответил Буданов на соответствующий вопрос.

При этом он отказался делиться подробностями переговоров, обосновывая это тем, что они должны «быть в тени». «Хочется, не хочется — но мы можем их просто сорвать. Поэтому подождите», — добавил он.

25 ноября Axios сообщил, что российские и украинские представители ведут прямые переговоры в Абу-Даби по вопросу урегулирования конфликта. По словам неназванного американского чиновника, украинские представители «согласились с планом», разработанным администрацией президента США Дональда Трампа.