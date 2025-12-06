Реклама

03:33, 6 декабря 2025Мир

На Западе раскрыли позволяющее ВС России освобождать территории преимущество

Politico: Преимущество РФ при освобождении территорий кроется в личном составе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

ВС России уверенно наступают в зоне специальной военной операции (СВО) благодаря личному составу. Это преимущество позволяет войскам каждый месяц освобождать территории, равные по площади городу Атланта, об этом рассказало западное издание Politico.

«По мере того как Киев отказывается от своих территорий, он расширяет набор иностранных солдат, привлекая добровольцев со всей Америки и Европы», — отмечается в статье.

Представители немецких спецслужб отмечают, что президент России Владимир Путин располагает ресурсами, необходимыми для того, чтобы цель расширения армии России до 1,5 миллиона военных в 2026 году была достигнута. Растущий промышленный и военный потенциал страны беспокоит европейские политические элиты, которые подозревают, что такая масштабная подготовка может привести к военным операциям за пределами Украины.

Ранее французское издание Le Monde рассказало об испуге Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед оптоволоконными дронами ВС России, неуязвимыми для РЭБ. «Именно российские войска в последние месяцы воспользовались преимуществом в этой области», — говорится в материале.

