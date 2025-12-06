Реклама

Экономика
06:30, 6 декабря 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы самые высокодоходные сферы для самозанятых

Аналитики сервиса Консоль: Аренда стала самой высокодоходной для самозанятых
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Лидерами по доходу самозанятых стали сферы аренды, ремонта и перевозок, рассказали «Ленте.ру» аналитики платформы для отношений с самозанятыми Консоль.

«В мегаполисах максимальный доход приносит сдача в аренду недвижимости, сложный ремонт и высококвалифицированные услуги, а в регионах – интеллектуальные услуги, такие как консультации и преподавание, — рассказали эксперты. — Сдающие жилье в Москве, в среднем получают 65 280 рублей — это самый высокий показатель среди всех направлений. В сфере ремонта оборудования средний доход 33 840 рублей, автотранспорта — 32 478».

Интеллектуальные услуги, по словам исследователей, стали самым географически распространенным высокодоходным направлением. В Московской области, как выяснилось, средний чек по услугам консультирования составляет 17 358 рублей, а в Ставрополье – 14 496.

«Услуги доставки остаются массовым и стабильным источником дохода для самозанятых по всей России, с наивысшим средним чеком в Приморском крае и Оренбургской области — порядка 8,5 и 7,5 тысячи рублей соответственно», — добавили аналитики.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что некоторые работодатели в России стали пользоваться институтом самозанятых для того, чтобы избежать уплаты налогов. В качестве примера Матвиенко привела супермаркеты и рестораны, где такая судьба постигла кассиров, продавцов, официантов, посудомоек и других.

