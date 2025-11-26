Экономика
14:03, 26 ноября 2025Экономика

Матвиенко возмутила порочная практика некоторых работодателей

Матвиенко: Перевод сотрудников в самозанятые — это порочная практика
Кирилл Луцюк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Некоторые работодатели в России стали пользоваться институтом самозанятых для того, чтобы избежать уплаты налогов. На это посетовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, имеет место порочная практика, когда сотрудники тех или иных компаний, с которыми они связаны трудовыми отношениями вдруг оказываются самозанятыми. В качестве примера Матвиенко привела супермаркеты и рестораны, где такая судьба постигла кассиров, продавцов, официантов, посудомоек и других. По ее мнению, таким образом работодатели пытаются уклониться от уплаты налогов. Но это нарушение закона, а кроме того, фактор снижающий социальную защищенность людей.

«Количество таких ложных самозанятых резко выросло. Прошу комитет по экономической политике, комитет по регламенту и другие комитеты заняться плотно этой темой и навести здесь порядок», — заявила Матвиенко.

В начале октября был опубликован прогноз, согласно которому отмена в России режима самозанятости чревата не только потерей налоговых поступлений, но и уходом в тень до 40 процентов участников рынка. В первую очередь речь идет о таких сегментах, как доставка, гостинично-ресторанный бизнес, торговля и бытовые услуги.

