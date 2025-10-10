Экономика
08:56, 10 октября 2025Экономика

Миллионам россиян предсказали уход в тень

Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Если власти России отменят режим самозанятости, то это обернется не только потерей налоговых поступлений, но и уходом в тень до 40 процентов участников рынка, считают авторы исследования, проведенного платформой «Консоль». Их выводы процитировало ТАСС.

Прежде всего речь идет о таких сегментах, как доставка, гостинично-ресторанный бизнес, торговля и бытовые услуги. Как полагают эксперты, режим самозанятости помог выйти из тени тем, кто работает на себя и зарабатывает не более 2,4 миллиона рублей в год. В среднем самозанятые в России получают 80 тысяч 131 рубль в месяц, или около 961 тысяч 572 рублей в год. При действующем налоге 4-6 процента такой специалист платит в среднем 48 тысяч рублей в год отчисления государству.

«Если его перевести на стандартную систему с НДФЛ в размере 13 процентов и страховыми взносами (30 процентов), то годовая нагрузка вырастет до 414 тысяч рублей», — гласит исследование.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина с 1 января 2026 года самозанятые россияне с 1 января 2026 года смогут оформлять оплачиваемые больничные. Размер пособия может составлять от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

