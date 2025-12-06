Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:31, 6 декабря 2025Россия

Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики

Россия подняла в небо 9 бомбардировщиков Ту-95МС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия подняла в небо девять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и три стратегических ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Борты находятся на точках пуска крылатых ракет или на пути к ним», — говорится в сообщении.

Ранее расчет войск беспилотных систем из состава Южного военного округа уничтожил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Константиновском направлении.

Позднее стало известно, что дроны-камикадзе типа «Герань» совершили массированную атаку на Днепропетровск и Криворожскую ТЭС. Пожар на электростанции сняли на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские беспилотники атаковали Рязань. Их целью стал нефтеперерабатывающий завод. Один из дронов врезался в многоэтажный дом

    В России назвали обязательное условие для мира на Украине

    Россиянам назвали случаи обязательной выплаты 13-й зарплаты

    Опасность БПЛА объявили в Ленинградской области

    Роскомнадзор прокомментировал возможность разблокировки Roblox

    Российский военкор рассказал об отношении к мирным переговорам на передовой

    Силовики уличили ВСУ в дезинформации о ситуации в Волчанске

    Минобороны отчиталось о работе ПВО за ночь

    Армия России разгромила украинский погранотряд под Сумами

    В США высказались о невозможности одолеть Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok