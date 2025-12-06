Россия вошла в тройку стран с самым дешевым электричеством

Россий вошла в тройку стран G20 с самой дешевой электроэнергией

Россия вошла в тройку лидеров среди стран G20 по доступности электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата и Росстата.

«Дешевле всего стоимость киловатт-часа для домохозяйств оказалась в Саудовской Аравии — 0,05 доллара и в Турции — 0,066 доллара. На третьем месте расположилась Россия, где средняя стоимость обходится в среднем в 5,26 рубля или 0,068 доллара», — говорится в материале.

Также в число стран с самым доступным электричеством в домах вошли Индия со стоимостью 0,073 доллара и Китай, где электроэнергия обходится в 0,075 доллара. В десятку стран с самым доступным электричеством вошли Аргентина, Индонезия, Мексика, Канада и Южная Корея.

Самое дорогое электричество в Германии, где киловатт-час стоит 0,4 доллара, Италии (0,37 доллара) и Великобритании (0,35 доллара). Также к странам с самым дорогим электричеством относятся Франция и Австралия.

В ноябре заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко рассказал, что двухэтапное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России в 2026 году связано с необходимостью обновления изношенных сетей.