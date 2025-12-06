Россияне увидели «синий экран смерти» после обновления Windows

Реклама

Наука и техника
16:45, 6 декабря 2025Наука и техника

Россияне увидели «синий экран смерти» и лишились памяти после обновления Windows
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: WonderKimber / Shutterstock / Fotodom

Пользователи Windows 11 из России увидели «синий экран смерти» (Blue screen of death, BSoD) и лишились памяти после установки обновления операционной системы (ОС) KB5063878. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Кумулятивное обновление, которое содержит все предыдущие исправления, выпустили в августе. Его установка уже вызывала проблемы у пользователей из Европы и Японии, а теперь на патч жалуются россияне.

После установки обновления и перезапуска на некоторых компьютерах перестают реагировать на команды жесткие диски. Кроме того, в обновлении обнаружили ошибку, из-за которой SSD-накопители «исчезают». Поэтому пользователи видят BSoD, который предупреждает о критических ошибках ОС.

Отмечается, что ошибка возникает в случае заполненности SSD более чем на 60 процентов. Вернуть работоспособность системы можно после отката обновления. Корпорация Microsoft пока не подтвердила связь между патчем и проблемами с запоминающими устройствами.

Ранее в декабре стало известно, что в Windows 11 после обновления появилось новое меню «Пуск», занимающее большую часть рабочей области.

