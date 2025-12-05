Реклама

Наука и техника
18:48, 5 декабря 2025Наука и техника

В Windows появилось гигантское меню «Пуск»

В Windows 11 добавили гигантское меню «Пуск», занимающее почти весь экран
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Windows 11 появилось новое меню «Пуск», занимающее большую часть экрана. Об этом сообщает издание Windows Latest.

О скором выходе масштабного обновления для Windows 11, включающего новое меню «Пуск», стало известно еще в середине ноября. Редактор медиа Абхиджит МБ установил апдейт и обратил внимание, что новое меню получило огромные размеры. Если раньше при стандартных настройках «Пуск» в открытом виде занимал 50-60 процентов экрана, то сейчас он открывается на 90 процентов экрана.

По словам специалиста, раньше «Пуск» был вспомогательным элементом операционной системы (ОС), а сейчас превратился в полноценную страницу с приложениями и документами, а также вкладкой с доступом к смартфону. Абхиджит МБ отметил, что на ноутбуках с 14-дюймовым экраном обновленное меню занимает почти все рабочее пространство. Однако на гигантских мониторах оно появляется лишь в центре экрана.

В материале говорится, что решение превратить «Пуск» в отдельное окно, определенно, было осознанным. Журналист Windows Latest напомнил, что раньше у пользователей Windows не было проблем с «Пуском». Так, они могли буквально курсором изменить его размеры или даже перенести в любую часть экрана.

В начале декабря журналисты издания PCMag и ZDNet заявили, что Windows 12 выйдет в 2027 году. Они предположили, что Microsoft представит ОС в октябре.

