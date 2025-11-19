Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:39, 19 ноября 2025Наука и техника

Анонсировано масштабное обновление Windows 11

Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 11 с агентами ИИ
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Корпорация Microsoft анонсировала крупное обновление Windows 11, связанное с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты американской фирмы заявили, что Windows превращается из операционной системы (ОС) в платформу для искусственного интеллекта. Ключевой особенностью масштабного обновления станет наличие ИИ-агентов, которые смогут анализировать потребности пользователя и в фоновом режиме выполнять задачи.

В рамках обновления нейросеть Microsoft 365 Copilot будет встроена прямо в панель задач. Как только пользователь поручит ИИ-агенту выполнить какие-либо операции, он переместится на панель задач и будет работать в фоновом режиме. «Вы можете в любой момент навести курсор на иконку нейросети, чтобы увидеть, что делает агент», — объяснил топ-менеджер компании Навджот Вирк. Также нейросеть Copilot появится в «Проводнике» и упростит работу с файлами.

Кроме того, ИИ-функции добавят во все встроенные в Office программы. Нейросеть в Outlook позволит переписывать письма, в Word — редактировать и писать тексты. Также в Windows появится продвинутая функция диктовки: ИИ будет слушать пользователя и переводить слова в текст, соблюдая орфографию и пунктуацию.

Новые функции появятся в компьютерах под управлением Windows 11 в начале 2026 года.

В конце октября Microsoft выпустила обновление для Windows 11. Апдейт добавил переделанное меню «Пуск» и новые функции для компьютеров Copilot и обычных устройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии обратился с посланием к России

    Опытный сантехник подтвердил пикантный миф о своей работе

    Военкор назвал цели утренних ударов по Львову

    В российском регионе раскрыли аферу с землями для бойцов СВО

    Дэниэл Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

    Названа неожиданно простая привычка для снижения давления

    Худеющим россиянам перечислили шесть ошибок в питании

    Крысы начали массово лезть под капоты машин в Москве

    Стилист назвал россиянам вечно модные вещи

    Гид уговорила отдыхавших в Китае россиян незаконно привезти на родину алкоголь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости