Windows получила важные функции

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.
Апдейт KB5067036 появился еще в начале октября, но сейчас в компании заявили, что обновление стало доступно всем пользователям. Оно вышло для версий 25H2 и 24H2. По словам журналистов, новая версия программного обеспечения довольно крупная и важная — она добавляет переделанное меню «Пуск» и новые функции для компьютеров Copilot и обычных устройств.
Меню «Пуск» теперь включает в себя один прокручиваемый раздел с дополнительными разделами, окошко Phone Link для подключения смартфона и возможность отключения раздела «Рекомендуемые». Пользователям ноутбуков стали доступны обновленные индикаторы заряда батареи на экране блокировки и панели задач с цветными индикаторами.
Компьютеры с поддержкой функций искусственного интеллекта Copilot получили новые возможности Click to Do, Fluid Dictation для голосового доступа и поддержку французского языка.
Также инженеры Microsoft отчитались об исправлении проблемы аутентификации, которая вызывала ошибку ACCESS_DENIED. Кроме того, были исправлены различные мелкие недостатки операционной системы (ОС).
Ранее в корпорации Microsoft объяснили, почему в Windows появляются дублирующиеся драйверы. По словам инженеров, проблема возникает из-за наличия встроенных в ОС и сторонних драйверов, однако она не влияет на производительность Windows.