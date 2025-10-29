Наука и техника
16:56, 29 октября 2025

Windows получила важные функции

Для Windows 11 вышло обновление с новым меню «Пуск» и функциями Copilot
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Американская корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Апдейт KB5067036 появился еще в начале октября, но сейчас в компании заявили, что обновление стало доступно всем пользователям. Оно вышло для версий 25H2 и 24H2. По словам журналистов, новая версия программного обеспечения довольно крупная и важная — она добавляет переделанное меню «Пуск» и новые функции для компьютеров Copilot и обычных устройств.

Меню «Пуск» теперь включает в себя один прокручиваемый раздел с дополнительными разделами, окошко Phone Link для подключения смартфона и возможность отключения раздела «Рекомендуемые». Пользователям ноутбуков стали доступны обновленные индикаторы заряда батареи на экране блокировки и панели задач с цветными индикаторами.

Компьютеры с поддержкой функций искусственного интеллекта Copilot получили новые возможности Click to Do, Fluid Dictation для голосового доступа и поддержку французского языка.

Также инженеры Microsoft отчитались об исправлении проблемы аутентификации, которая вызывала ошибку ACCESS_DENIED. Кроме того, были исправлены различные мелкие недостатки операционной системы (ОС).

Ранее в корпорации Microsoft объяснили, почему в Windows появляются дублирующиеся драйверы. По словам инженеров, проблема возникает из-за наличия встроенных в ОС и сторонних драйверов, однако она не влияет на производительность Windows.

