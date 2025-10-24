Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:56, 24 октября 2025Наука и техника

Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows

В Windows 11 появилось новое меню «Пуск» — с адаптивным дизайном и прокруткой
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft рассказала о новом меню «Пуск» и других обновлениях Windows 11. Об этом говорится в блоге программы Windows Insider.

Инженеры Microsoft меняли дизайн и функции меню «Пуск» несколько раз за последние годы. В компании рассказали, что сборки 26100.7015 и 26200.7015 для Windows 11, где в очередной раз улучшили «Пуск», стали доступны участникам программы бета-тестирования. В этот раз специалисты разместили раздел «Все» на главном месте меню, а не в отдельной области. Контент в этом разделе можно прокручивать, чтобы иметь доступ ко всем установленным приложениям.

Также для удобства пользователей появилась настройка отображения программ по категориям или в алфавитном порядке. Кроме того, окно меню «Пуск» стало адаптивным, то есть оно автоматически подстраивается под размер экрана. Инженеры Microsoft показали панель Phone Link, с которой можно работать с подключенным смартфоном — на iOS или Android.

В блоге обратили внимание на другие мелкие изменения. Так, на панели задач Windows поменяли дизайн значка батареи — заряд аккумулятора будет отображаться разными цветами. На главной странице файлового менеджера «Проводник» (File Explorer) начали отображаться рекомендованные файлы.

Ранее в Windows 11 перестал работать быстрый просмотр файлов, скачанных из интернета. В Microsoft заявили, что изменили настройку функции ради безопасности пользователей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    В Москве на рабочем месте обнаружили остеопата без сознания

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости