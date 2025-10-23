Windows 11 перестала открывать один тип файлов

В Windows 11 перестал работать быстрый просмотр файлов, скачанных из интернета

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, в котором функция быстрого просмотра файлов из интернета перестала работать. На это обратило внимание издание Neowin.

Функция предварительного просмотра позволяет ознакомиться с содержимом файлов через встроенный «Проводник» (File Explorer), не открывая их. Однако в серии патчей за октябрь инженеры Microsoft поправили эту опцию, заблокировав возможность быстрого просмотра документов, скачанных из интернета.

При попытке открыть такой файл появляется предупреждение «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может нанести вред вашему компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, из которого он был получен, откройте его, чтобы просмотреть его содержимое». Журналисты объяснили, что таким образом Microsoft защищает пользователей от потенциальных атак с применением зараженных файлов.

В материале говорится, что скачанные из сети документы имеют пометку, что они загружены из интернета (Mark of the Web). Ее можно удалить, нажав по файлу правой кнопкой мыши, выбрав «Свойства», затем — «Разблокировать».

В конце октября Microsoft пришлось выпустить срочное обновление для Windows 11, чтобы исправить распространенную ошибку. Инженеры компании исправили баг, из-за которого клавиатура и мышь не работали в режиме восстановления Windows.