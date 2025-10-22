Наука и техника
16:59, 22 октября 2025

Для Windows 11 выпустили неотложное обновление

Windows 11 получила срочное обновление, исправляющее ошибку клавиатуры и мыши
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Nwz / Shutterstock / Fotodom

Корпорации Microsoft пришлось выпустить срочное обновление для Windows 11, чтобы исправить распространенную ошибку. Об этом сообщает издание The Verge.

Обновление KB5070773 вышло для Windows 11 24H2 и 25H2 — двух актуальных версий операционной системы (ОС). Оно исправило ошибку среды восстановления Windows (WinRE), в которой подключенные к персональному компьютеру (ПК) клавиатура и мышь могли не работать. На него обратили внимание в середине октября.

Журналисты заметили, что обычно Microsoft не выпускает внеплановые обновления для Windows, только если речь не идет о серьезных угрозах безопасности пользователей. «Неработающая среда восстановления, очевидно, является довольно важной проблемой, поэтому Microsoft поспешила выпустить исправление менее чем за неделю», — говорится в заметке.

Также авторы The Verge напомнили, что последний раз Microsoft выпускала неотложное обновление Windows в июне. Тогда майское обновление безопасности ОС привело к тому, что некоторые компьютеры начали переходить в среду восстановления и прекращали работать.

Ранее выяснилось, что некоторые ПК не смогли получить обновление Windows 11 24H2 из-за ошибки драйвера.

