Для Windows 11 выпустили неотложное обновление

Корпорации Microsoft пришлось выпустить срочное обновление для Windows 11, чтобы исправить распространенную ошибку. Об этом сообщает издание The Verge.
Обновление KB5070773 вышло для Windows 11 24H2 и 25H2 — двух актуальных версий операционной системы (ОС). Оно исправило ошибку среды восстановления Windows (WinRE), в которой подключенные к персональному компьютеру (ПК) клавиатура и мышь могли не работать. На него обратили внимание в середине октября.
Журналисты заметили, что обычно Microsoft не выпускает внеплановые обновления для Windows, только если речь не идет о серьезных угрозах безопасности пользователей. «Неработающая среда восстановления, очевидно, является довольно важной проблемой, поэтому Microsoft поспешила выпустить исправление менее чем за неделю», — говорится в заметке.
Также авторы The Verge напомнили, что последний раз Microsoft выпускала неотложное обновление Windows в июне. Тогда майское обновление безопасности ОС привело к тому, что некоторые компьютеры начали переходить в среду восстановления и прекращали работать.
Ранее выяснилось, что некоторые ПК не смогли получить обновление Windows 11 24H2 из-за ошибки драйвера.