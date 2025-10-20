Наука и техника
02:00, 20 октября 2025Наука и техника

Обновление Windows заблокировали из-за ошибки

Обновление Windows 11 24H2 не смогли установить из-за ошибки с драйвером
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock / Fotodom

Некоторые компьютеры не смогли получить обновление Windows 11 24H2 из-за ошибки драйвера. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что ранее в 2025-м специалисты корпорации Microsoft заблокировали возможность установки 24H2 из-за проблем. Авторы отметили, что для ряда пользователей блокировка остается актуальной. Если попробовать установить апдейт на эти устройства, то с высокой долей вероятности произойдет сбой или появится критическая ошибка «синий экран смерти».

Причиной сбоя назвали драйвер SenseShield под названием sprotect.sys. Он отвечает за функцию шифрования ряда компонентов операционной системы (ОС). Журналисты объяснили, что проблема также заключается в том, что к sprotect.sys могут обращаться многие приложения Windows. Поэтому часто выяснить, какая именно программа вступает в конфликт с драйвером и не позволяет Windows обновиться, сложно.

Для большей часть пользователей блокировку 24H2 сняли 15 октября 2025 года. Однако в Microsoft все равно отметили, что обновление не стоит устанавливать, если оно не предлагается в «Центре обновления Windows», или в компьютере есть программы, работающие с драйвером SenseShield. В качестве решения проблемы инженеры посоветовали до обновления самой Windows обновить все приложения на компьютере.

В середине октября корпорация Microsoft выпустила обновление, в котором ликвидировала 172 уязвимости в операционных системах Windows.

