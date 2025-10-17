Наука и техника
В Windows нашли сотни уязвимостей

Microsoft нашла и устранила в ОС Windows 172 уязвимости
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Корпорация Microsoft обнаружила и ликвидировала в операционных системах (ОС) Windows сотни уязвимостей. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В середине октября компания выпустила патч для Windows. Инженеры Microsoft заметили, что в обновлении доступны исправления 172 уязвимостей, найденных корпорацией, сторонними специалистами и сообществом Windows.

Из 172-х всего восемь уязвимостей имеют статус критических. 80 уязвимостей связаны с повышением привилегий, 11 — обходом технологий безопасности, 31 — выполнением удаленного кода, 28 — раскрытием информации. Также специалисты рассказали о 6 уязвимостях нулевого дня — системных брешах, для защиты от которых не было разработано никаких инструментов.

Журналисты Bleeping Computer подчеркнули, что в список не вошли уязвимости, которые Microsoft устранила в начале месяца. То есть их общее количество должно превышать 172 штуки. Также они обратили внимание, что апдейт появился во вторник 14 октября — в день, когда прекратилась поддержка Windows 10. В том числе обновление с патчами стало последним для устаревшей ОС.

Ранее корпорация Microsoft анонсировала важнейшее обновление для Windows 11. Судя по всему, в ОС появится новая функция, связанная с набором текста и искусственным интеллектом.

