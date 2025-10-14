Прекратилась поддержка Windows 10

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 по всему миру

Корпорация Microsoft официально прекратила поддержку Windows 10 по всему миру. Об этом сообщается на сайте компании.

В американской фирме подытожили, что поддержка операционной системы (ОС) завершилась 14 октября. «На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться», — заметили в компании.

Microsoft обозначила сроки окончания поддержки еще в июне 2021 года — до выхода Windows 11. Windows 10 вышла в 2015 году. Представители корпорации призвали пользователей обновиться до Windows 11, так как пользоваться ОС без патчей будет небезопасно.

Несмотря на то, что полная поддержка Windows 10 завершилась, пользователи ОС смогут получать обновления еще как минимум год. Для этого им нужно будет зайти в операционную систему с использованием учетной записи Microsoft. Также можно оформить платные апдейты в рамках Программы расширенных обновлений безопасности (ESU).

Ранее Microsoft призвала пользователей Windows 11 проверить актуальность версий своих операционных ОС. В компании напомнили, что сборка Windows 11 23H2 перестанет получать обновления в ноябре.