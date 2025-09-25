Наука и техника
15:59, 25 сентября 2025

Microsoft отказалась хоронить Windows 10

Microsoft согласилась выпускать бесплатные обновления для Windows 10 еще год
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wachiwit / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft предложит пользователям из США и Европы еще один год бесплатного использования Windows 10. Об этом сообщает издание TechXplore.

Больше года назад в Microsoft заявили, что 14 октября 2025 года Windows перестанет получать бесплатные обновления безопасности. Однако за две недели до окончания поддержки в компании рассказали, что у пользователей будет возможность еще год оставаться с обновлениями. Для этого им нужно будет зайти в операционную систему (ОС) с использованием учетной записи Microsoft.

По мнению журналистов TechXplore, IT-гигант фактически отказался хоронить Windows 10. Авторы полагают, что компания согласилась предоставить еще год обновлений для популярной системы из-за давления общественности. Также Windows 10 остается очень востребованной среди ОС Microsoft — ее доля по разным оценкам составляет около 50 процентов. Предложение актуально для пользователей из США и Европы.

При этом ранее в Microsoft перечислили способы бесплатно получать обновления. Для этого нужно подключить синхронизацию данных на ПК с облачным хранилищем OneDrive или использовать 1000 баллов Microsoft Rewards, которые можно заработать, участвуя в различных активностях. Стоимость платных обновлений Windows 10 составляет 30 долларов в год, или около 2,5 тысяч рублей.

Ранее Google и Qualcomm анонсировали новую ОС для ПК на основе Android. Первые устройства на базе новой системы появятся в 2026 году.

