Google выпустит новую ОС для компьютеров

Google и Qualcomm анонсировали новую ОС для ПК на основе Android

Новые персональные компьютеры получат операционную систему (ОС) на основе Android. Об этом заявили представители Qualcomm и Google на конференции Snapdragon Summit.

В компаниях рассказали, что многие современные ноутбуки работают на Google ChromeOS. Однако в Google и Qualcomm решили объединить усилия, чтобы разработать новую ОС. «Мы, по сути, берем ChromeOS и перестраиваем базовые технологии, лежащие в ее основе, на Android», — заметил глава экосистемы Android Самир Самат.

По словам Самата, новая ОС будет адаптирована для работы на персональных компьютерах (ПК) с учетом потребностей искусственного интеллекта (ИИ). В Google заметили, что имеют большой опыт использования Android на планшетах, а теперь собираются перенести популярную ОС на компьютеры.

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон заметил, что уже видел первый ПК на основе Android и оказался впечатлен. «Мы вместе создаем общую техническую основу для наших продуктов для ПК и настольных вычислительных систем», — подчеркнул топ-менеджер Google Рик Остерлох.

В Qualcomm и Google заявили, что первые ПК на основе новой объединенной ОС появятся в 2026 году, но не раскрыли конкретных деталей.

В начале сентября Google анонсировала появление в операционной системе Android новых функций. К ним отнесли опцию, которая позволит делиться звуком для нескольких наушников, виртуальную клавиатуру Gboard и функцию «Быстрая отправка».