Microsoft призвала обновить Windows 11

Microsoft напомнила, что Windows 11 23H2 останется без обновлений в ноябре

Корпорация Microsoft призвала пользователей Windows 11 проверить актуальность версий своих операционных систем (ОС). На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В начале октября компания напомнила своим пользователям, что особые версии Windows 11 Home и Pro перестанут получать обновления в ноябре. Речь идет о сборке 23H2, которая вышла в 2023 году. Эта версия ОС останется без обновлений и технического обслуживания 11 ноября 2025 года. Также она не будет получать патчи безопасности, в связи с чем специалисты Microsoft призвали пользователей перейти на более новую версию операционной системы.

Однако пользователи некоторых версий 23H2 будут получать обновления еще год. Поддержка Windows 11 23H2 Enterprise, Education и IoT Enterprise продлится до ноября 2026 года.

Журналисты медиа отметили, что следующей после 23H2 версией ОС является 24H2. Она появилась в октябре 2024 года. Также пользователи могут пропустить обновление 24H2 и сразу перейти на версию Windows 11 25H2, которая вышла этой осенью.

14 октября 2025 года завершится обычная поддержка Windows 10. В конце сентября в Microsoft рассказали, что пользователи могут сохранить поддержку еще на год при соблюдении определенных условий.