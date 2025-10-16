Наука и техника
10:01, 16 октября 2025

Windows 11 получит важнейшее обновление

В Microsoft анонсировали важное и грандиозное обновление Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft анонсировала важнейшее обновление для Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

15 октября в официальном профиле операционных систем (ОС) Windows в X появился анонс обновления. В посте представители компании заявили, что в ближайший четверг, 16 октября, экосистему Windows ждет «нечто грандиозное». Также в публикации отмечалось, что «пальцы пользователей наконец смогут отдохнуть».

Журналисты предположили, что в корпорации намекают на выход важного обновления операционной системы. «Новая функция, очевидно, связана с набором текста и тем, что пользователям, возможно, больше не придется этим заниматься», — отметили авторы. При этом они заметили, что опция голосового ввода существует в Windows 11 с момента выхода ОС.

Также специалисты Neowin напомнили, что в августе топ-менеджеры Microsoft записали подкаст, в котором описали будущее Windows. В том числе они заявили, что компьютер наконец-то научится «семантически понимать пользователя», а ОС станет «контекстно-зависимой» и будет более полезной.

В начале октября корпорация Microsoft представила последнее обновление для Windows 10. Обновление не добавляет системе каких-либо новых функций, но исправляет ряд ошибок.

