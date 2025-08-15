Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 15 августа 2025Наука и техника

В Microsoft рассказали о Windows 12

Microsoft заявила, что пользователи Windows будут чаще разговаривать с ПК
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Antonio Guillem / Shutterstock / Fotodom

Топ-менеджеры корпорация Microsoft рассказали, каким будет следующее поколение операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

О будущем ОС в рамках подкаста рассуждали руководитель проекта Windows Паван Давулури и менеджер по продуктам искусственного интеллекта (ИИ) Кристиан Бринкхофф. Главы подразделений компании пришли к выводу, что в ближайшие годы пользователь Windows будет чаще разговаривать со своим компьютером и ОС.

Журналисты предположили, что в корпорации аккуратно намекнули на главные функции Windows 12. Также они напомнили, что в начале августа о скором отказе от мыши и клавиатуры и важности голосового ввода говорил вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон.

Паван Давулури заявил, что ИИ-помощник в Windows сможет изучать экран компьютера и предлагать пользователю релевантные советы и подсказки: «Концепция того, что ваш компьютер может видеть ваш экран и распознавать контекст, станет для нас важной в будущем». Он заметил, что потребитель сможет свободно разговаривать со своим устройством, пока набирает текст, листает страницы в интернете или рисует.

Windows 11 вышла в 2021 году. В последних обновлениях в систему добавили инструменты искусственного интеллекта.

Ранее Microsoft объявила, что в ноябре завершится поддержка версии Windows 11 23H2. Пользователям ОС рекомендовали обновиться до версии 24H2.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    Бывший премьер-министр России высказался о встрече Трампа и Путина

    Российские военные ликвидировали нациста из ГУР Украины

    Стало известно о продвижении российских войск и деморализации ВСУ

    В Microsoft рассказали о Windows 12

    В США раскрыли мнение о России перед саммитом на Аляске

    Путин по пути на Аляску посетил Магадан

    В России вступит в силу новый порядок освидетельствования на состояние опьянения

    В России отреагировали на сообщения о наемниках на командных должностях в ВСУ

    Парень сломал пенис из-за мастурбации в неподходящей обстановке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости