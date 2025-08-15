В Microsoft рассказали о Windows 12

Microsoft заявила, что пользователи Windows будут чаще разговаривать с ПК

Топ-менеджеры корпорация Microsoft рассказали, каким будет следующее поколение операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

О будущем ОС в рамках подкаста рассуждали руководитель проекта Windows Паван Давулури и менеджер по продуктам искусственного интеллекта (ИИ) Кристиан Бринкхофф. Главы подразделений компании пришли к выводу, что в ближайшие годы пользователь Windows будет чаще разговаривать со своим компьютером и ОС.

Журналисты предположили, что в корпорации аккуратно намекнули на главные функции Windows 12. Также они напомнили, что в начале августа о скором отказе от мыши и клавиатуры и важности голосового ввода говорил вице-президент Microsoft Дэвид Уэстон.

Паван Давулури заявил, что ИИ-помощник в Windows сможет изучать экран компьютера и предлагать пользователю релевантные советы и подсказки: «Концепция того, что ваш компьютер может видеть ваш экран и распознавать контекст, станет для нас важной в будущем». Он заметил, что потребитель сможет свободно разговаривать со своим устройством, пока набирает текст, листает страницы в интернете или рисует.

Windows 11 вышла в 2021 году. В последних обновлениях в систему добавили инструменты искусственного интеллекта.

Ранее Microsoft объявила, что в ноябре завершится поддержка версии Windows 11 23H2. Пользователям ОС рекомендовали обновиться до версии 24H2.