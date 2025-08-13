Поддержку еще одной версии Windows прекратят осенью

Microsoft объявила об окончании поддержки Windows 11 23H2 10 ноября

Корпорация Microsoft объявила, что в ноябре завершится поддержка одной из версий Windows 11. Об этом сообщается на сервисном сайте компании.

В компании предупредили, что 11 ноября 2025 года поддержка версии Windows 11 23H2 Home и Pro для обычных пользователей будет прекращена. Microsoft представила версию 23H2 в октябре 2023 года. Также осенью — в октябре — компания перестанет предоставлять бесплатную поддержку всех версий Windows 10.

При этом корпоративные клиенты будут получать обновления и патчи безопасности для Windows 11 23H2 до 10 ноября 2026 года. Пользователям Windows 11 рекомендовали обновиться до версии 24H2, которую начали распространять среди пользователей с мая 2024 года.

Журналисты издания Bleeping Computer заметили, что не все желающие смогут обновить свой персональный компьютер (ПК) до актуальной версии Windows. Это связано с ограничениями совместимости, которые Microsoft ввела в 2025 году.

В начале августа корпорация Microsoft начала тестировать сервис Windows 365 Reserve с доступом к облачным резервным компьютерам. Доступ будут предоставлять пользователям Windows 365 в случае выхода их компьютера из строя.