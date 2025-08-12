Наука и техника
11:46, 12 августа 2025

Пользователям Windows предложили облачные компьютеры

Microsoft предложит пользователям облачный компьютер, если обычный ПК сломается
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Microsoft начала тестировать сервис Windows 365 Reserve с доступом к облачным резервным компьютерам. Об этом сообщается на сайте компании.

В фирме рассказали, что сервис Windows 365 Reserve позволит подстраховать пользователей, которые по определенным причинам остались без персонального компьютера (ПК). В случае хакерской атаки или поломки устройства потребители смогут воспользоваться удаленным компьютером, данные которого находятся в облаке.

Предложение рассчитано на корпоративных потребителей. Чтобы получить доступ к ПК в облаке, пользователь должен предварительно настроить его через специальный интерфейс. В случае чрезвычайной ситуации он сможет быстро получить к нему доступ через браузер на любом устройстве. Один клиент Windows 365 может рассчитывать на 10 дней доступа к облачному компьютеру в год.

«Сбой даже одного устройства может отразиться на всей организации, снижая производительность, задерживая выполнение задач и создавая дополнительную нагрузку на IT-отдел», — отметила представитель Microsoft Логан Силлиман. Компания предложила присоединиться к бета-тестированию ограниченной версии Windows 365 Reserve по запросу.

В конце июня в Microsoft заявили, что устойчивость и стабильность являются главными приоритетами компании. В корпорации анонсировали запуск инициативы по устойчивости Windows — концепции быстрого восстановления компьютеров от сбоев.

