Microsoft напомнила о глобальном сбое Windows

Microsoft напомнила о важности стабильности и глобальном сбое Windows 2024 года

Корпорация Microsoft заявила, что устойчивость и стабильность являются главными приоритетами компании. Об этом сообщается в блоге американского IT-гиганта.

«Устойчивость не является чем-то факультативным — это стратегический императив», — заметил вице-президент по безопасности предприятий и ОС в Microsoft Дэвид Уэстон. В корпорации анонсировали запуск Инициативы по устойчивости Windows (WRI) — концепции, которая поможет организациям и пользователям предотвращать и быстро восстанавливаться от сбоев.

По мнению журналистов издания TechRadar, в Microsoft напомнили о глобальном сбое в работе Windows, который случился 19 июля 2024 года. Тогда из-за проблем программного обеспечения (ПО) партнера корпорации CrowdStrike произошли неполадки по всему миру, которые затронули работу нескольких отраслей.

В Microsoft заметили, что WRI базируется на трех принципах — экосистемное сотрудничество, практическое руководство и продуктовые инновации. Компания рассказала, что перенесла антивирусные и конечные средства защиты из ядра Windows в пользовательский режим. Это позволит избежать дополнительных проблем и облегчить восстановление после сбоя. Партнеры корпорации скоро должны получить доступ к WRI в предварительном режиме.

В конце июня на части персональных компьютеров под управлением корпоративной версии Windows 11 начала работать функция установки обновлений без перезагрузки.