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15:48, 25 июня 2025Наука и техника

Офисные ПК научили обновлять без перезагрузки

Офисные ПК с Windows 11 начали обновлять без обязательной перезагрузки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

На части персональных компьютеров под управлением корпоративной версии Windows 11 начала работать функция установки обновлений без перезагрузки. На это обратило внимание издание Neowin.

Функция «горячие исправления» (hot patching) появилась у ряда пользователей в апреле. Журналисты медиа заметили, что новая опция заработала у ряда ПК корпоративных пользователей. Она позволяет автоматизировать выпуск апдейтов и установку их без обязательной перезагрузки устройства.

В Microsoft заметили, что новая функция начала работать с 23 июня. В корпорации объяснили, что использщующие новую особенность организации оценят, что время простоя компьютера сократилось.

Для включения функции hot patching нужно зайти в настройки центра администрирования Microsoft Intune, перейти в раздел «Обновления Windows», затем — «Обновления качества». Здесь нужно найти подраздел «Автоматическое развертывание обновлений» и активировать параметр «При наличии применять без перезапуска устройства».

«"Горячие исправления" представляют собой значительный шаг вперед на нашем пути, чтобы помочь вам и всем, кто использует Windows, оставаться в безопасности и быть продуктивными», — описали новую возможность в Microsoft.

В конце июня Microsoft заявила, что будет обновлять ПК с Windows 10 и резервным копированием бесплатно. При этом некоторые функции облачного сервиса OneDrive могут быть платными.

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