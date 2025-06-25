Офисные ПК научили обновлять без перезагрузки

На части персональных компьютеров под управлением корпоративной версии Windows 11 начала работать функция установки обновлений без перезагрузки. На это обратило внимание издание Neowin.
Функция «горячие исправления» (hot patching) появилась у ряда пользователей в апреле. Журналисты медиа заметили, что новая опция заработала у ряда ПК корпоративных пользователей. Она позволяет автоматизировать выпуск апдейтов и установку их без обязательной перезагрузки устройства.
В Microsoft заметили, что новая функция начала работать с 23 июня. В корпорации объяснили, что использщующие новую особенность организации оценят, что время простоя компьютера сократилось.
Для включения функции hot patching нужно зайти в настройки центра администрирования Microsoft Intune, перейти в раздел «Обновления Windows», затем — «Обновления качества». Здесь нужно найти подраздел «Автоматическое развертывание обновлений» и активировать параметр «При наличии применять без перезапуска устройства».
«"Горячие исправления" представляют собой значительный шаг вперед на нашем пути, чтобы помочь вам и всем, кто использует Windows, оставаться в безопасности и быть продуктивными», — описали новую возможность в Microsoft.
В конце июня Microsoft заявила, что будет обновлять ПК с Windows 10 и резервным копированием бесплатно. При этом некоторые функции облачного сервиса OneDrive могут быть платными.