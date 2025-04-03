Windows 11 разрешили обновлять без перезагрузки ПК

В Windows 11 появились обновления, для которых не нужно перезагружать ПК

В Windows 11 появилась функция, которая позволяет устанавливать обновления безопасности без перезагрузки операционной системы (ОС). Об этом сообщает Neowin.

О функции «горячих исправлений» (hot patching) стало известно еще в феврале 2024 года. Благодаря новой возможности некоторые небольшие патчи можно устанавливать в Windows в процессе работы ОС — перезагрузка компьютера также не требуется. Ранее такая опция была доступной только в специальных версиях Windows для серверов.

По словам журналистов медиа, функция hot patching позволяет не отвлекаться на выход патчей безопасности, так как их установка будет проходить в фоновом режиме. Также авторы материала заметили, что «IT-специалисты могут быть спокойны», так как им не придется думать, перезагрузил ли пользователь ПК для установки апдейтов.

С Windows Hotpatch компьютеры получают одно крупное обновление раз в квартал, которое требует перезагрузку. Между ними будут выходить несколько мелких обновлений, которые можно установить без перезагрузки системы.

В настоящий момент новая функция работает только в Windows 11 Enterprise версии 24H2, но скоро появится и в других версиях ОС. Также пока она совместима только с компьютерами на базе процессоров Intel и AMD.

В начале апреля в Windows 11 заработала функция быстрого восстановления после сбоев. В случае поломки система может самостоятельно запустить среду восстановления Windows (WinRE).